Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

«Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление», — сказал собеседник агентства.
В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.
По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев.
«Известны переходы границы самими пограничниками — по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны. Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля», — отметил Лебедев.
Он подчеркнул, что такие случаи тщательно скрываются.