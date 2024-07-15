Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

«Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление», — сказал собеседник агентства.