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Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Семеро дезертиров ВСУ устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников.

Источник: РИА "Новости"

«Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление», — сказал собеседник агентства.

В результате перестрелки пограничники отступили, понеся потери.

По словам подпольщика, дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев.

«Известны переходы границы самими пограничниками — по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны. Так ушло полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля», — отметил Лебедев.

Он подчеркнул, что такие случаи тщательно скрываются.