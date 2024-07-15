Средства ПВО сбили украинский дрон над Черным морем около западного побережья Крыма

Ранее в этот день силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над тремя российскими регионами. Один из дронов был перехвачен над Орловской областью, два уничтожены над территорией Брянской и три — в Курской области. Всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.