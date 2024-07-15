ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем

«Пятнадцатого июля текущего года около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.