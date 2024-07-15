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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Черным морем

ПВО сбила БПЛА над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в акватории Черного моря вблизи западного побережья Крыма, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

«Пятнадцатого июля текущего года около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.