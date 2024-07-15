Пилота вертолета, рухнувшего под Первоуральском, выписали из больницы

Напомним, авиаинцидент произошел днем 12 июня. За штурвалом вертолета находился бизнесмен из Первоуральска Игорь Чистовский. Первоначально были версии о том, что на пассажирском месте находилась супруга пилота. Однако позже выяснилось, что это не так. В момент крушения вместе с Игорем Чистовским была подруга его жены, дизайнер Эльнара Дворникова.