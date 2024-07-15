Пилота вертолета, рухнувшего под Первоуральском, выписали из больницы

Мужчину, пострадавшего во время крушения вертолета Robinson R-44 в окрестностях Билимбая, выписали из больницы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в госпитале для ветеранов войн, где пилот проходил лечение до последнего времени.
Напомним, авиаинцидент произошел днем 12 июня. За штурвалом вертолета находился бизнесмен из Первоуральска Игорь Чистовский. Первоначально были версии о том, что на пассажирском месте находилась супруга пилота. Однако позже выяснилось, что это не так. В момент крушения вместе с Игорем Чистовским была подруга его жены, дизайнер Эльнара Дворникова.
Как рассказывал «КП-Екатеринбург» один из очевидцев, в тот день в доме у владельцев вертолета проходила вечеринка.
— Машин семь стояло припаркованных. Вертолетов было два. Сначала один прилетел и приземлился во дворе дома. Второй приземлиться не смог и сел в поле рядом. Как мы поняли, пилот катал людей. Он поменял пассажиров и улетел в сторону базы отдыха «Светофор». — рассказывал очевидец Валерий.
Вертолет был найден спасателями в лесу. Он лежал на земле с разбитыми окнами, а корпус был сильно покорежен.
По данным Минздрава, после крушения Игорь Чистовский находился в состоянии средней тяжести. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также переломы ребер и поясничного отдела.
По данным «КП-Екатеринбург», Эльнара Дворникова продолжает оставаться в больнице. После ЧП она перенесла две сложные операции, одну из них на позвоночнике.
Напомним, после крушения вертолета Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба» (ч.1.1, ст. 263 УК РФ). Также расследованием авиаинцидента занимается Межгосударственный авиационный комитет.