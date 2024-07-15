Раненый казахстанец притворился мертвым, чтобы выжить

41-летний нападавший был задержан. Он уверял, что не хотел убивать, нанес потерпевшему касательные удары ножом, хотел просто напугать его. С его слов, он сам напугался, когда тот упал. Подсудимый также утверждал, что не сбегал с места преступления, а пошел в магазин за сигаретами. Когда вернулся, на месте уже были полицейские.