«Мама, я ничего не помню»: родители рассказали, как сибиряк спас их дочь на Байкале, но сам погиб от удара током

«Мама, я потеряла сознание и больше ничего не помню», — рассказывала 15-летняя Валерия (имя изменено — прим. Ред.) родителям о трагедии, которая произошла днем 10 июля в Кабанском районе Бурятии. Компания взрослых и детей отправилась отдохнуть на берег Байкала. Казалось бы, что может произойти… Однако, когда Лера захотела искупаться, ее настолько сильно ударило током, что она потеряла сознание. Спасать сибирячку кинулся 37-летний знакомый. Но выжить ему было не суждено. Прощание с героем состоялось 15 июля. Подробности в материале КП-Иркутск.
— Меня в тот день с дочерью не было, — рассказывает Оксана (имя изменено — прим. Ред.), мама Леры. — Дочь поехала на Байкал с бабушкой. А вместе с ними отправились и наши знакомые.
«Леру срочно увезла бригада скорой помощи», — узнала от родных Оксана о случившемся через пару часов. Тогда Лера находилась в реанимации детской республиканской клинической больницы. Ее состояние было тяжелое. Однако в себя подросток пришла быстро, но что произошло на берегу Байкала, она не помнила.
Ответ нашелся у СУ СКР Бурятии.
— Установлено, что недалеко от места купания до водонапорной башни в озеро был погружен электрический насос для забора воды. Будет дана оценка действиям руководства хозяйствующего субъекта, в чьем ведении находится водонапорная башня и электронасос, — поясняют следователи.
— Выписали дочь через три дня. Недавно только забрала домой. Сейчас она чувствует себя хорошо, — рассказывает Оксана. — Однако диагноз нам так и не поставили. Дали направление в областную больницу. В ближайшее время планируем отправиться туда.
После случившегося мама не забыла поблагодарить семью спасителя своей дочери.
— Писала семье погибшего сообщения со словами благодарности. Кроме того, и деньги перевела для организации похорон.
ОФИЦИАЛЬНО.
— В Кабанском районе было заведено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — рассказывают в СУ СКР Бурятии. — 10 июля 2024 года около 16 часов на берегу озера Байкал в поселке Танхой возле водонапорной башни обнаружено тело 37-летнего мужчины. По предварительным данным, 15-летняя девочка при входе в воду почувствовала удары электрическим током, сообщила присутствующим на берегу, ранее знакомый мужчина помог выбраться девочке из воды, но сам, получив электротравму, не смог выйти из воды и скончался на месте происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Для выяснения точной причины смерти мужчины назначено судебно-медицинское исследование.