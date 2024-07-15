«Мама, я ничего не помню»: родители рассказали, как сибиряк спас их дочь на Байкале, но сам погиб от удара током

«Мама, я потеряла сознание и больше ничего не помню», — рассказывала 15-летняя Валерия (имя изменено — прим. Ред.) родителям о трагедии, которая произошла днем 10 июля в Кабанском районе Бурятии. Компания взрослых и детей отправилась отдохнуть на берег Байкала. Казалось бы, что может произойти… Однако, когда Лера захотела искупаться, ее настолько сильно ударило током, что она потеряла сознание. Спасать сибирячку кинулся 37-летний знакомый. Но выжить ему было не суждено. Прощание с героем состоялось 15 июля. Подробности в материале КП-Иркутск.