Самарский ученый стал жертвой мошенников

«В течение трех дней 49-летнему руководителю одной из лабораторий звонили неизвестные и сообщали, что являются сотрудниками правоохранительной организации, которые узнали о взломе его аккаунта на госуслугах», — сказано в сообщении. Мошенники убедили ученого, что для того, чтобы спасти личные сбережения, необходимо перевести деньги на «безопасный счет». Действуя по их инструкциям, мужчина перевел на указанные звонившими расчетные счета более 700 тыс. рублей из личных накоплений.