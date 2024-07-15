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В Галляаральском районе сгорели 5 гектаров горной территории

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Пожар в горах Джизакской области потушили за полтора часа, причины и ущерб устанавливает МЧС, передает корреспондент Podrobno.uz.

Управление экологии Джизакской области отреагировало на сегодняшнее сообщение о пожаре в горах вдоль автодороги Джизак-Галляарал, распространившееся в соцсетях, и сообщает результаты происшедшего.

Установлено, что пожар начался в 11:30, сгорело около 5 гектаров горной территории. К тушению пожара были привлечены сотрудники Джизакского областного управления МЧС, областного управления органов внутренних дел, областного управления экологии и районных отделений МЧС и экологической инспекции.

Пожар был потушен в 13.00. Причины пожара и причиненный ущерб выясняют соответствующие организации, по итогам расследования будет дана дополнительная информация.

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