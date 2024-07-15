В Галляаральском районе сгорели 5 гектаров горной территории

Установлено, что пожар начался в 11:30, сгорело около 5 гектаров горной территории. К тушению пожара были привлечены сотрудники Джизакского областного управления МЧС, областного управления органов внутренних дел, областного управления экологии и районных отделений МЧС и экологической инспекции.