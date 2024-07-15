Лежал на земле и не двигался: 5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске

Как рассказали в Управлении здравоохранения ЗКО, вызов о падении с высоты поступил сегодня, 15 июля, около 13 часов. Сообщалось, что 5-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации. По словам соседки, она сначала услышала грохот, а потом крики. Подбежав к окну, женщина увидела лежащего на земле мальчика. Он не двигался, вокруг были люди, скорая помощь приехала практически сразу. В ДП ЗКО сообщили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.