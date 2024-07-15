Лежал на земле и не двигался: 5-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Уральске

Как рассказали в Управлении здравоохранения ЗКО, вызов о падении с высоты поступил сегодня, 15 июля, около 13 часов. Сообщалось, что 5-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Его доставили в городскую многопрофильную больницу. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации. По словам соседки, она сначала услышала грохот, а потом крики. Подбежав к окну, женщина увидела лежащего на земле мальчика. Он не двигался, вокруг были люди, скорая помощь приехала практически сразу. В ДП ЗКО сообщили, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
В начале июля в Уральске произошел еще один подобный случай — пятилетний малыш выпал из окна. Спасти его не удалось, ребенок погиб до приезда медиков. Также на прошлой неделе в МЧС рассказали, что с 2024 года в службы спасения поступило 102 сообщения о выпадении детей из окон жилых домов, семеро погибли.
Как снизить риск падения ребенка с высоты
В МЧС отмечают, что каждому родителю необходимо знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона. Спасатели рекомендуют: Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна — дети любят опираться на них, воспринимая как надежную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
Установить на окнах замки безопасности, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей. Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.