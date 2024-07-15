Воровство с размахом: в Намангане раскрыли кражу 2 млн киловатт электричества

Правоохранители выяснили, что теневой руководитель кирпичного завода в Нарынском районе Наманганской области решил сэкономить, самовольно подключив все заводское оборудование к городской электросети.
Таким образом, он незаконно использовал более двух миллионов киловатт электроэнергии. Энергетики подсчитали общий ущерб, он составил 2,36 миллиарда сумов.
Экономному бизнесмену выдвинули обвинение по статье «Кража», ему грозит 15 лет тюрьмы.
Напомним, что президент поручил осуществлять строгий контроль над потреблением энергоресурсов на фоне большого количества краж.