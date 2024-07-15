Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет

Как сообщал СК РФ, 3 августа 2023 года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По данным СК, пока ребенок умирал без еды и воды, его мать веселилась с друзьями на другом конце города.