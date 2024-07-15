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Мать-тусовщица из Волгограда, обрекшая младенца на смерть, получила 18 лет

ВОЛГОГРАД, 15 июл — РИА Новости. Суд в Волгограде приговорил к 18 годам колонии местную жительницу, бросившую на несколько дней одного своего девятимесячного ребенка, который умер от истощения, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Источник: © РИА Новости

Как сообщал СК РФ, 3 августа 2023 года 24-летняя девушка оставила своего девятимесячного сына в квартире дома в Волгограде и ушла, заперев входную дверь на ключ. Спустя четыре дня тело ребенка обнаружила бабушка. Подозреваемую задержали, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По данным СК, пока ребенок умирал без еды и воды, его мать веселилась с друзьями на другом конце города.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, отбывать которые она будет в исправительной колонии общего режима, а также последующим ограничением свободы сроком на один год», — говорится в сообщении СК.

Ее признали виновной в убийстве и жестоком обращении с ребенком.

СК