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Водитель фуры арестован после ДТП с тремя погибшими под Балахной

Авария произошла 11 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области арестовали водителя большегруза, по вине которого в ДТП погибли три человека. Об этом сообщается на сайте Балахнинского городского суда.

Страшная авария произошла 11 июля на трассе под Балахной. 46-летний водитель «Камаза» выехал на встречную полосу и на скорости врезался в «Ауди 80», протаранив автомобиль. От удара иномарку буквально смяло. В результате аварии трое мужчин — водитель и два пассажира иномарки — скончались на месте.

На следующий день, 12 июля, суд города Балахны постановил заключить водителя грузовика под стражу сроком на два месяца.

— Он пробудет под стражей до 10 сентября 2024 года включительно, — уточнили в суде.