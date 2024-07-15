Водитель фуры арестован после ДТП с тремя погибшими под Балахной

Страшная авария произошла 11 июля на трассе под Балахной. 46-летний водитель «Камаза» выехал на встречную полосу и на скорости врезался в «Ауди 80», протаранив автомобиль. От удара иномарку буквально смяло. В результате аварии трое мужчин — водитель и два пассажира иномарки — скончались на месте.