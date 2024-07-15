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Суд арестовал пермячку, обвиняемую в убийстве своего сына

Ленинский суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 34-летней Ирине Шатовой, обвиняемой в убийстве своего 9-летнего сына. Она будет содержаться в СИЗО до 12 сентября 2024 года. Об этом сообщает Properm.ru.

Тело 9-летнего мальчика с признаками насильственной смерти, колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии было обнаружено утром 12 июля на одной из мусорных площадок в Перми. СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Сотрудники правоохранительных органов по видеокамерам установили личность предполагаемой убийцы, в преступлении заподозрили мать убитого мальчика Ирину Шатову. Женщину задержали в отеле «Жемчужина», где она арендовала офис.

Сразу после задержания Ирина Шатова отрицала свою причастность к убийству сына, однако в ходе сегодняшнего допроса вину признала полностью. По ее словам, из-за долгов она хотела покончить с собой, а сына убила, чтобы он не оставался один.