Нашли тело мужчины: детектор лжи помог раскрыть преступление в Павлодарской области

В другом случае в одном из сел области было обнаружено тело мужчины. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования оперативники установили подозреваемую. С ней также провели психофизиологическое исследование. На полученные в ходе исследования ответы полиграф показал, что она лжет. После тестирования подозреваемая дала признание по совершенному тяжкому преступлению. На данный момент женщина осуждена и отбывает наказание в учреждении.