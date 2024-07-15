В Москве впервые конфисковали самокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода

На западе Москвы студент-дизайнер в состоянии алкогольного опьянения на электросамокате сбил пожилую женщину. «В связи с повторным характером правонарушения суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 18 месяцев», — сообщили в ГУ ФССП.