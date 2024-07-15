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В Москве впервые конфисковали самокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат по решению суда у владельца, который в состоянии опьянения наехал на пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

Источник: Аргументы и факты

На западе Москвы студент-дизайнер в состоянии алкогольного опьянения на электросамокате сбил пожилую женщину. «В связи с повторным характером правонарушения суд, руководствуясь ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 18 месяцев», — сообщили в ГУ ФССП.

После возбуждения судебным приставом Солнцевского отделения ГУ ФССП по Москве производства для исполнения решения суда о конфискации молодой человек без уважительных причин отказался явиться к приставу и был подвергнут принудительному приводу. Лишь после этого студент передал приставу электросамокат Dualtron ultra.

В ГУ ФССП отметили, что конфискация электросамоката у виновника ДТП стала прецедентом в Москве.

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