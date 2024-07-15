Легковушка сбила двух женщин на переходе в Ганцевичах

«За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 214 пешеходов, 22 из них находились в нетрезвом состоянии, 42 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 89 водителей», — рассказали в ГАИ.



В Бресте 13 июля около 13.00 случилась авария на улице Сябровской. За рулем автомобиля Mercedes был 47-летний местный житель. По предварительным данным, на пересечении с улицей Рябиновой водитель сбил 12-летнюю девочку, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Школьницу с травмами доставили в больницу.



В этот же день около 20.40 произошло ДТП в Ляховичском районе. Автомобилем Nissan управлял 53-летний житель Барановичей. По предварительной информации, на 1-м км дороги Н815 Головнинцы — Стрельцы мужчина не справился с управлением, съехал кювет и врезался в дерево. Водитель скончался на месте, 49-летнего пассажира госпитализировали.



Еще одно дорожное происшествие случилось около полудня 14 июля на бульваре Космонавтов в Бресте. За рулем автомобиля BMW сидел 23-летний житель Березы. Предварительно, молодой человек не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на тротуар, а затем врезался в дерево. В результате пострадали двое пассажиров 23 и 24 лет, их госпитализировали.



В Ганцевичах 14 июля около 13.40 произошло ДТП на улице Октябрьской. Автомобилем Opel управлял 24-летний житель района. По предварительным данным, напротив одного из домов водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух женщин 55 и 65 лет, которые шли по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшим потребовалась госпитализация.