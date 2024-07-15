Суд отпустил генерала Попова под домашний арест

По версии следствия, Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Цоков погиб в ходе военной операции, ему было присвоено звание Героя России посмертно, расследование против него было прекращено. Бизнесмен Моисеев находится в СИЗО, ходатайство о переводе его под домашний арест также будет рассмотрено 15 июля.