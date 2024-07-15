Пожар под Симферополем локализован — жилые дома удалось отстоять

К этому часу продолжается тушение природного пожара на Северной стороне Севастополя, а также под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировка.