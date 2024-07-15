Пожар под Симферополем локализован — жилые дома удалось отстоять

«Пожар в садовом товариществе “Дружба” в Крыму локализован на 15 га», — говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании сухой растительности в районе села Урожайное поступило в МЧС в 10:35. Первоначально площадь пожара составляла пять гектаров. Опасность угрожала жилым домам на территории садового товарищества, распространения огня на жилую застройку не допустили сотрудники МЧС.
«Для тушения пожара было создано три боевых участка, два из них работали на защиту домов и хозпостроек, один — на тушение лесопосадки», — уточнили в МЧС.
К этому часу продолжается тушение природного пожара на Северной стороне Севастополя, а также под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. Площадь возгорания у Карадага за несколько часов выросла до 20 гектаров. К тушению привлечена аэромобильная группировка.
С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.