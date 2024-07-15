Брата бывшего прокурора Шымкента объявили в розыск

2 июля 2021 года Максат Аманкулович Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. В январе 2023 года в Казнете появилась информация о его задержании. В КНБ подтвердили и уточнили, что Кожабаев задержан в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.