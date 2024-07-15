Брата бывшего прокурора Шымкента объявили в розыск

«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции за совершение преступления предусмотренного ст. 366 ч.4 УК РК разыскивается находящийся в международном розыске гражданин Республики Казахстан Кожабаев Дауренбек Аманкулович,
Ведомство просит в случае обнаружения местонахождения либо получении информации о местонахождении разыскиваемого лица сообщить инициатору розыска в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, по следующим телефонам: 1424 — Call-центр, 8−7172−90−92−60 — дежурная часть, 8−701−972−06−05, 8−775−934−63−33.
«За предоставление информации, способствующей задержанию разыскиваемого вознаграждение и анонимность гарантируются», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте на 5 лет и 6 месяцев осудили бывшего прокурора города Максата Кожабаева. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
2 июля 2021 года Максат Аманкулович Кожабаев был назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. В январе 2023 года в Казнете появилась информация о его задержании. В КНБ подтвердили и уточнили, что Кожабаев задержан в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.