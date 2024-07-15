В МАК подтвердили начало расшифровки «черных ящиков» разбившегося Superjet 100

«На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК) специалисты приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов», — сказали в МАК.
Ранее о начале расшифровки ТАСС сообщали в авиационных службах.
В МАК напомнили, что «черные ящики» подверглись температурному воздействию и получили значительные повреждения. Специалисты комитета в лаборатории провели процедуры по подготовке модулей памяти к исследованию, чтобы исключить риск утраты информации.
«На данном этапе говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах происшествия преждевременно», — подчеркнули в МАК.