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В МАК подтвердили начало расшифровки «черных ящиков» разбившегося Superjet 100

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье Superjet 100, подтвердили ТАСС в комитете.

Источник: РИА "Новости"

«На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК) специалисты приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов», — сказали в МАК.

Ранее о начале расшифровки ТАСС сообщали в авиационных службах.

В МАК напомнили, что «черные ящики» подверглись температурному воздействию и получили значительные повреждения. Специалисты комитета в лаборатории провели процедуры по подготовке модулей памяти к исследованию, чтобы исключить риск утраты информации.

«На данном этапе говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах происшествия преждевременно», — подчеркнули в МАК.