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МЧС: во время непогоды в Беларуси 13−14 июля погибли 6 человек

Спасатели призвали население страны воздержаться от выхода на улицу во время прохождения грозового фронта.

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Беларуси за два дня непогоды, сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Игорь Ходанович.

«Вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра пострадали 330 населенных пунктов, зафиксировано более 1200 случаев падений деревьев, повреждены кровли более 700 жилых домов», — сказал он.

По словам Ходановича, под упавшими деревьями и элементами кровель погибли шесть человек, из них два ребенка, травмированы — 15.

несчастный случай