МЧС: во время непогоды в Беларуси 13−14 июля погибли 6 человек

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Беларуси за два дня непогоды, сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Игорь Ходанович.