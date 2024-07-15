МЧС: во время непогоды в Беларуси 13−14 июля погибли 6 человек

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в Беларуси за два дня непогоды, сообщил начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Игорь Ходанович.
«Вследствие прохождения грозового фронта и сильного ветра пострадали 330 населенных пунктов, зафиксировано более 1200 случаев падений деревьев, повреждены кровли более 700 жилых домов», — сказал он.
По словам Ходановича, под упавшими деревьями и элементами кровель погибли шесть человек, из них два ребенка, травмированы — 15.