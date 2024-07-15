К пожизненному заключению приговорен убийца семилетней Миланы Давыдовой

По материалам дела, 53-летний мужчина приобрел в магазине буханку хлеба и водку и отправился в гости к соседке. Он знал, что ее гражданский супруг, с которым они работали в одном крестьянском хозяйстве, находится на отгонном участке в 17 км от дома. После распития спиртного пара перешла к интиму, но семилетняя Милана Давыдова вернулась из школы раньше времени. Застав мать с чужим мужчиной, она пригрозила рассказать увиденное отцу, за что поплатилась жизнью — мать избила девочку до потери сознания, а ее подельник задушил ребенка ремнем.