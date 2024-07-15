К пожизненному заключению приговорен убийца семилетней Миланы Давыдовой

Мать девочки как соучастница преступления отправится в колонию на 20 лет, передает корреспондент. Осужденные не признали свою вину и не раскаялись,
«Признать Абильдинова А. Т. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК РК (“Убийство малолетнего лица, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, находящемуся в заведомо беспомощном положении, совершенное с особой жестокостью группой лиц” — Прим. ред.) и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности», — сказал в резолютивной части приговора судья Нурлан Каирбеков.
Мужчину также будут лечить от алкогольной зависимости.
Вину матери Миланы Давыдовой по этой статье суд посчитал доказанной. Это максимальный срок, предусмотренный законодательством в отношении женщин.
«Назначить Давыдовой Т. В. наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности», — зачитал судья СМУС.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Сразу после оглашения приговора обвиняемый порезал себя острым предметом в знак протеста.
Подсудимая в ходе судебных разбирательств обвинила полицейских в психологическом и физическом давлении при проведении следственных действий и принуждении к даче показаний. Досудебное расследование по данному заявлению проводило управление собственной безопасности департамента полиции Павлодарской области, но дело прекратили в связи с недоказанностью. Она изменила показания в суде и заявила, что дочь не била и о произошедшем ничего не знала.
Тем временем по заявлению второго подсудимого прокуратурой Павлодарской области продолжается досудебное расследование по ст. 146 ч. 2 УК РК (пытки. — Прим. ред.). Когда дело начал рассматривать суд, мужчина заявил, что сотрудники полиции оказывали на него давление, в том числе физическое. Это якобы вынудило его во время следствия признаться, что он непосредственно участвовал в убийстве ребенка. А он якобы лишь спрятал тело рядом с домом. Поэтому признается в недонесении о преступлении и сокрытии улик.
Милана Давыдова пропала 17 ноября прошлого года в селе Бескауга, ее искали почти 500 человек.
Девочку нашли мертвой неподалеку от дома, по подозрению в убийстве арестовали мать девочки и их неоднократно судимого соседа.
По материалам дела, 53-летний мужчина приобрел в магазине буханку хлеба и водку и отправился в гости к соседке. Он знал, что ее гражданский супруг, с которым они работали в одном крестьянском хозяйстве, находится на отгонном участке в 17 км от дома. После распития спиртного пара перешла к интиму, но семилетняя Милана Давыдова вернулась из школы раньше времени. Застав мать с чужим мужчиной, она пригрозила рассказать увиденное отцу, за что поплатилась жизнью — мать избила девочку до потери сознания, а ее подельник задушил ребенка ремнем.
Двое младших детей Татьяны Давыдовой находятся на попечении у государства.