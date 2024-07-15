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Пожар на складе с автозапчастями в Ростове полностью потушили

Склад с автозапчастями на улице Орской в Ростове потушили на площади в 120 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе с автозапчастями, оперативная информация вечером 15 июля поступила от регионального управления МЧС.

— В 16:20 объявили ликвидацию горения, — проинформировали в ведомстве.

Напомним, пожар на Орской, 27/1 начался примерно в 15:05, именно в это время поступил вызов в экстренную службу. В 15:37 распространение пламени остановили на площади в 120 кв. метров, в 15:45 сбили открытое горение, спустя еще 35 минут все потушили.

Известно, что на месте происшествия задействовали 41 человека и 11 единиц техники. Добавим, в эти минуты все еще тушат пожар в частном секторе на улице Красногвардейской.

МЧС