Пожар на складе с автозапчастями в Ростове полностью потушили

Напомним, пожар на Орской, 27/1 начался примерно в 15:05, именно в это время поступил вызов в экстренную службу. В 15:37 распространение пламени остановили на площади в 120 кв. метров, в 15:45 сбили открытое горение, спустя еще 35 минут все потушили.