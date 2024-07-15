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В «Солнечной долине» мотоциклист сбил ребёнка и скрылся

На территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» под Миассом мотоциклист сбил 10-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП. Девочку с травмами увезли в больницу, а байкера сейчас разыскивают полицейские.

Источник: gibddmiass/Vk.com

Всё случилось около половины четвёртого дня в воскресенье, 14 июля..

— Неустановленный водитель мотоцикла сбил девочку, перебегавшую лесную тропу. После этого он скрылся с места ДТП, — рассказали в Госавтоинспекции Миасса. — Несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом ДТП, полицейские просят позвонить в дежурную часть отдела МВД по Миассу: 8-(3513)-55−10−40 или по телефонам 02, 102, 112.

В конце июня в Сосновском районе мужчина, управляя мотоциклом без прав, не справился с управлением и врезался в металлический контейнер. В результате водитель и его пассажир от полученных травм скончались на месте.