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Экс-чиновник заставлял бизнесменов оплачивать учебу своего сына

Антикоррупционная служба по Кызылординской области завершила досудебное расследование в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Источник: AP 2023

Бывшего госслужащего подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний бизнесменам о необходимости оплаты учебы сына и предоставлении дизельного топлива.

«Кроме того, чиновник подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности через ограничение прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа», — сообщили в Антикоре.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время дело направлено прокурору. Как добавили в Антикоррупционной службе, в текущем году в отношении сотрудников акимата зарегистрировано 203 преступления, по которым изобличено 144 лица.