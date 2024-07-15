Экс-чиновник заставлял бизнесменов оплачивать учебу своего сына

Бывшего госслужащего подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний бизнесменам о необходимости оплаты учебы сына и предоставлении дизельного топлива.
«Кроме того, чиновник подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности через ограничение прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа», — сообщили в Антикоре.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время дело направлено прокурору. Как добавили в Антикоррупционной службе, в текущем году в отношении сотрудников акимата зарегистрировано 203 преступления, по которым изобличено 144 лица.