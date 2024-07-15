Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Их не видно». На Западе рассказали о разрушительном российском оружии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские управляемые авиабомбы практически невозможно сбить, пишет Business Insider.

Источник: © РИА Новости

«Эти бомбы — огромное преимущество <…>. [Российская] авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолеты противника. <…> Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией», — говорится в публикации.

Отмечается, что характеристики российских ФАБов мешают сбить их с помощью ПВО. Кроме того, боеприпасы становятся все больше. Недавно ВКС продемонстрировали ФАБ-3000 с трехтонной начинкой, резюмируется в статье.

ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.