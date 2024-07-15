«Их не видно». На Западе рассказали о разрушительном российском оружии

«Эти бомбы — огромное преимущество <…>. [Российская] авиация может запускать ФАБ с достаточно большого расстояния, чтобы украинские силы не могли сбивать самолеты противника. <…> Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией», — говорится в публикации.
Отмечается, что характеристики российских ФАБов мешают сбить их с помощью ПВО. Кроме того, боеприпасы становятся все больше. Недавно ВКС продемонстрировали ФАБ-3000 с трехтонной начинкой, резюмируется в статье.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.