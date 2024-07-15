Мужчина умер после укуса клеща в Шымкенте

Для справки: Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) — острая вирусная природно-очаговая инфекционная особо опасное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и тяжёлым течением. Опасность этого заболевания в том, что уровень смертности очень высок — в пределах 30−70%.