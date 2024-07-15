Мужчина умер после укуса клеща в Шымкенте

АЛМАТЫ, 15 июл — Sputnik. Как рассказали в городском управлении здравоохранения, еще один мужчина, 61-летний житель Сайрамского района, поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, пишет Otyrar.kz.
Его госпитализировали в отделение реанимации, где он пролежал 3 дня и получал необходимое лечение. Несмотря на усилия врачей, не приходя в сознание, мужчина скончался.
Сейчас под подозрением находится еще один пациент, его анализы на конго-крымскую геморрагическую лихорадку сейчас проверяют специалисты.
Ранее сообщалось, что в Кызылординской области от Конго-крымской геморрагической лихорадки умерло два человека. Это произошло после укусов клещей.
77-летнего мужчину из Жанакорганского района и 51-летнего жителя Шиелийского района доставили в больницу с признаками заболевания уже в тяжелом состоянии. Пациенты скончались в реанимации.
Всего с начала года с жалобами на укусы клещей в медучреждения Кызылординской области обратились свыше 600 человек.
Для справки: Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (ККГЛ) — острая вирусная природно-очаговая инфекционная особо опасное заболевание с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, геморрагическим синдромом и тяжёлым течением. Опасность этого заболевания в том, что уровень смертности очень высок — в пределах 30−70%.
В Казахстане эндемичными по ККГЛ регионами являются Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области и город Шымкент, где расположены природные очаги инфекций. В естественной среде вирус присутствует в организме клещей и различных диких и домашних животных.