В Челябинской области вооруженный мужчина пытался ограбить магазин

В полицию поступило сообщение от продавца продовольственного магазина. Женщина утверждала, что неизвестный требовал отдать ему деньги из кассы, угрожая пистолетом. Злоумышленник не смог самостоятельно открыть кассовый аппарат и решил покинуть торговую точку, прихватив несколько бутылок с напитками.