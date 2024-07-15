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В Челябинской области вооруженный мужчина пытался ограбить магазин

В Челябинской области вооруженный мужчина пытался ограбить магазин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло днем в Миассе.

В полицию поступило сообщение от продавца продовольственного магазина. Женщина утверждала, что неизвестный требовал отдать ему деньги из кассы, угрожая пистолетом. Злоумышленник не смог самостоятельно открыть кассовый аппарат и решил покинуть торговую точку, прихватив несколько бутылок с напитками.

«Сотрудники уголовного розыска установили возможные пути отхода грабителя, в течение двух часов задержали его в другом районе города. Мужчина пытался скрыться на общественном транспорте, но был задержан оперативниками», — рассказали в региональном полицейском Главке.

Фигурантом оказался ранее судимый за преступления против личности 36-летний местный житель.

При задержании полицейские изъяли газобаллонный пневматический пистолет, который внешне едва отличим от настоящего оружия. Он не требует специального разрешения для хранения.

Возбуждено уголовное дело.