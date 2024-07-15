Жительница Волковысского района утонула в реке Россь, СК проводит проверку

По данным следствия, днем 12 июля женщина в компании своих знакомых отправилась на реку Россь. При этом ни состояние опьянения, ни то, что данное место не оборудовано для купания, женщину не остановили. Когда она зашла в воду, очень быстро пропала из поля зрения своих знакомых. Товарищи самостоятельно бросились на поиски жительницы г. п. Красносельский, однако безрезультатно, после этого они вызвали спасателей.



Тело женщины извлекли из воды сотрудники РОЧС.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи и специалист УГКСЭ по Гродненской области провели осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено производство судебно-медицинской экспертизы.



По данному факту Волковысский райотдел СК проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.