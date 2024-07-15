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Защита Беркович и Петрийчук обжаловала приговор

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сторона защиты режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук подала апелляцию на приговор по делу об оправдании терроризма в их спектакле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат одной из осужденных Сергей Бадамшин.

Источник: РИА "Новости"

«Апелляционная жалоба на приговор Беркович и Петрийчук подана», — написал он.

Ранее Второй Западный окружной военный суд признал Беркович и Петрийчук виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил им наказание в виде 6 лет лишения свободы каждой с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить им это же наказание. Он также попросил зачесть в срок отбывания наказания время их задержания и содержания под стражей с 4 мая 2023 года из расчета один день за один день.

Причиной возбуждения дела стал поставленный Беркович по сценарию Петрийчук спектакль «Финист — Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с представителями радикального ислама.