Самолет S7 не смог долететь до Новосибирска из-за отказа электроники

15 июля произошел тревожный инцидент с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7, выполнявшим рейс Иркутск — Новосибирск. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.
— Пришлось отменить предварительный старт по причине невылетной ошибки, а именно — проблем с электроникой, — уточнили в сообщении.
После появления неполадок экипаж воздушного судна авиакомпании S7 принял решение о незамедлительном возвращении на стоянку.
Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.
Ранее мы писали, что в июле летевший в Новосибирск самолет S7 поразила молния.
Также напомним, что накануне новосибирскому пилоту присудили пожизненную компенсацию от авиакомпании S7.
Из-за частых рейсов у него развилась нейросенсорная тугоухость. Поэтому мужчина подал иск на авиакомпанию в суд, который встал на его сторону. В ходе дальнейших разбирательств S7 не смогла оспорить это решение.