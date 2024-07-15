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Самолет S7 не смог долететь до Новосибирска из-за отказа электроники

Embraer 170 не смог долететь до пункта назначения.

Источник: Комсомольская правда

15 июля произошел тревожный инцидент с самолетом Embraer 170 авиакомпании S7, выполнявшим рейс Иркутск — Новосибирск. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

— Пришлось отменить предварительный старт по причине невылетной ошибки, а именно — проблем с электроникой, — уточнили в сообщении.

После появления неполадок экипаж воздушного судна авиакомпании S7 принял решение о незамедлительном возвращении на стоянку.

Это стало мерой предосторожности, которая позволила обеспечить безопасность всех пассажиров и членов экипажа.

Ранее мы писали, что в июле летевший в Новосибирск самолет S7 поразила молния.

Также напомним, что накануне новосибирскому пилоту присудили пожизненную компенсацию от авиакомпании S7.

Из-за частых рейсов у него развилась нейросенсорная тугоухость. Поэтому мужчина подал иск на авиакомпанию в суд, который встал на его сторону. В ходе дальнейших разбирательств S7 не смогла оспорить это решение.