Мужчина ранил ножом подростка в Алматы

«На моего 15-летнего племянника и его одноклассника без причины напал с ножом сосед 1977 г. р. Мальчишки у своего дома катались на мопеде, который все время глох. Их остановил пьяный мужчина, крича матом и угрожая. Мальчишки не узнали в нем соседа, так как ранее почти не пересекались. После короткого диалога подростки поняли, что тот пьян, нет смысла с ним разговаривать, и вернулись к починке мопеда. А сосед пошел к себе домой, надел жилетку, спрятал в ней нож. И вернулся к мальчишкам… Он подошел сзади, толкнул в плечо моего племянника и, когда тот обернулся, воткнул нож в пах, вынул и замахнулся снова, но племянник успел его оттолкнуть и тот упал. В этот момент одноклассник увидел, что у соседа в руках окровавленный нож, а его друг в крови, окрикнул его, чтобы тот быстрее бежал домой. Племянник был в шоке и не сразу понял, что ранен. А пьяный сосед бросился с ножом на второго подростка, но тот смог отбиться, кидая камни и успев забежать к нам во двор. А сосед просто пошел обратно домой», — поделилась подробностями нападения алматинка.