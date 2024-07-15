Громкое убийство в Кишиневе: депутаты недовольны работой Инспекции по миграции

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. По итогам проведенных слушаний в парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку по делу иностранца, застреленного в Кишиневе 10 июля, депутаты потребовали начать внутреннее расследование в Генеральной инспекции по миграции.
Как заявил глава комиссии Лилиан Карп, сотрудники инспекции по миграции не применили закон должным образом, учитывая, что ранее были проинформированы Службой информации и безопасности (СИБ) о том, что иностранный гражданин представлял угрозу для национальной безопасности.
Напомним, ранее стало известно, что застреленный в Кишиневе иностранец турецкого происхождения был членом турецко-британского бандформирования и прибыл в Молдову из Украины как беженец.
По словам Лилиана Карпа, в молдавском законодательстве предусмотрен пункт, согласно которому дела людей, отнесенных к группе риска, должны решаться быстро. Управление иммиграции и убежища не выполнило это положение.
После слушаний в парламенте компетентные органы должны выступить с законодательными предложениями по совершенствованию процедур и недопущению подобных ситуаций в будущем.
ЧП произошло в Кишиневе днем 10 июля. На летней террасе в секторе Рышкановка был застрелен иностранный гражданин турецкого происхождения. По данным полиции, он как лидер преступной группы находился в розыске по линии Интерпола и подлежал аресту и экстрадиции, однако запросил убежища в Молдове. Рассмотрение дела затянулось, и преступник свободно жил в Кишиневе не менее года.
Утром 11 июля стало известно, что полиция задержала двоих подозреваемых, однако самого киллера пока найти и арестовать не удалось.