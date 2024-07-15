Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией

Ранее в понедельник в Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. К тушению привлечена аэромобильная группировка.