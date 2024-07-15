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Загорелись лесная подстилка и крыша дома: пожар под Саками и Евпаторией

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. На территории Сакского участкового и Евпаторийского лесничеств загорелась лесная подстилка, также произошло загорание крыши частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

На пульт дежурного поступило сообщение о задымлении на открытой территории в поселке Новофедоровка Сакского района. Уже через 15 минут спасатели прибыли на место.

«<…> по прибытию было установлено, что горит лесная подстилка на площади 0,5 Га на территории Сакского участкового лесничества, Евпаторийского лесничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, произошло загорание кровли частного дома на площади 25 квадратных метров.

К месту вызова были направлены силы МЧС России и лесоохотничьего хозяйства, пожар удалось локализовать.

«Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 11 человек, 4 единиц техники, из них от МЧС России 8 человек, 2 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее в понедельник в Севастополе потушили природный пожар на Северной стороне. Площадь возгорания составила около шести гектаров. К этому часу локализован пожар в селе Урожайное Симферопольского района, а также продолжается ликвидация пожара под Коктебелем, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. К тушению привлечена аэромобильная группировка.

С 17 апреля на полуострове установлен особый противопожарный режим. В июне в трех районах Крыма был объявлен пятый класс пожарной опасности.

пожары
МЧС