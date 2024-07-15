Глава Рослесхоза Иван Советников подтвердил, что уже возбуждено уголовное дело по этому факту. Под его наблюдением ведутся следственные действия. Вследствие сложного рельефа местности, сильных порывов ветра и жаркой погоды тушение оказалось крайне затруднительным. Несмотря на это, оперативно была организована эвакуация с ближайших баз отдыха, что позволило избежать угрозы для людей.
«Вчера в районе хутора Дюрсо Краснодарского края по вине местного населения возник очень сложный лесной пожар. Хочу заверить, что виновные будут найдены и понесут строгое наказание», — заявил он.
Отмечается, что лесопожарная группировка работает на полную мощность, а пожарные, несмотря на экстремальные условия, продолжают борьбу с огнем. В настоящее время площадь пожара составляет 62 гектара, его локализовали в 16:00 по московскому времени. Ожидается, что ликвидация возгорания будет завершена в ближайшее время.
Рослесхоз раскрыл причину пожара в районе поселка Дюрсо
Следственные мероприятия устанавливают виновных в последствиях лесного пожара, который вспыхнул в районе хутора Дюрсо Краснодарского края. По информации Рослесхоза, наиболее вероятной причиной стало нарушение местным населением правил пожарной безопасности.
Глава Рослесхоза Иван Советников подтвердил, что уже возбуждено уголовное дело по этому факту. Под его наблюдением ведутся следственные действия. Вследствие сложного рельефа местности, сильных порывов ветра и жаркой погоды тушение оказалось крайне затруднительным. Несмотря на это, оперативно была организована эвакуация с ближайших баз отдыха, что позволило избежать угрозы для людей.