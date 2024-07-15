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Рослесхоз раскрыл причину пожара в районе поселка Дюрсо

Следственные мероприятия устанавливают виновных в последствиях лесного пожара, который вспыхнул в районе хутора Дюрсо Краснодарского края. По информации Рослесхоза, наиболее вероятной причиной стало нарушение местным населением правил пожарной безопасности.

Источник: РОСЛЕСХОЗ — Telegram

Глава Рослесхоза Иван Советников подтвердил, что уже возбуждено уголовное дело по этому факту. Под его наблюдением ведутся следственные действия. Вследствие сложного рельефа местности, сильных порывов ветра и жаркой погоды тушение оказалось крайне затруднительным. Несмотря на это, оперативно была организована эвакуация с ближайших баз отдыха, что позволило избежать угрозы для людей.

«Вчера в районе хутора Дюрсо Краснодарского края по вине местного населения возник очень сложный лесной пожар. Хочу заверить, что виновные будут найдены и понесут строгое наказание», — заявил он.

Отмечается, что лесопожарная группировка работает на полную мощность, а пожарные, несмотря на экстремальные условия, продолжают борьбу с огнем. В настоящее время площадь пожара составляет 62 гектара, его локализовали в 16:00 по московскому времени. Ожидается, что ликвидация возгорания будет завершена в ближайшее время.

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