Экс-главбух спортшколы в ЗКО присвоила почти 50 млн тенге

Для того, чтобы она могла своевременно перечислять заработную плату сотрудникам, директор школы доверил ей ЭЦП, пароли и коды от приложений «Е-Токен» и «Authenticator». Однако часть денег подсудимая перечисляла своим родственникам — матери, братьям, снохе, младшей сестре и подруге. Причем данные лица в учреждении не работали. Вырученные средства 35-летняя женщина тратила на свои нужды. Ущерб составил 49,6 млн тенге. Подсудимая вину полностью признала и раскаялась, попросив не строгое наказание в связи с тем, что у нее двое детей — одному из них 1,6 года, а второму всего месяц.