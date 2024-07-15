В Челябинской области за неделю поймали 280 пьяных водителей

— С 8 по 14 июля к административной ответственности привлечено 237 водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Водители привлечены к административной ответственности и по решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей.