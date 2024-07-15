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В Челябинской области за неделю поймали 280 пьяных водителей

На прошлой неделе полицейские задержали в Челябинской области 280 водителей, которые находились за рулём в нетрезвом виде. Среди них оказались 43 автомобилиста, попавшихся пьяным не в первый раз. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— С 8 по 14 июля к административной ответственности привлечено 237 водителя за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Водители привлечены к административной ответственности и по решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Водителей, которые не встали на путь исправления и вновь сели пьяными за руль, привлекут к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.

Статья 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) предусматривает наказание от крупного штрафа до трёх лет лишения свободы.

В ГАИ добавили, что на минувшей неделе в Челябинской области было зарегистрировано 53 ДТП с пострадавшими.