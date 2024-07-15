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Добровольные бригады выходят на ликвидацию последствий природного ЧП в Гомельской области

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Добровольные бригады выходят на ликвидацию последствий непогоды в Гомельской области. Об этом на заседании областного оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, информирует БЕЛТА.

Заседание штаба по ликвидации последствий непогоды провел Иван Крупко с оперативными службами и председателями райисполкомов. Главная тема дня — задействовать все ресурсы для устранения последствий стихии.

Аварийно-спасательные бригады работают в круглосуточном режиме.

«На данный момент этот позволило восстановить электроснабжение уже в 305 населенных пунктах. Подача электричества полностью возобновлена в трех больницах, 27 дошкольных учреждениях, 29 школах, 112 фермах», — обозначил он, уточнив, что на восстановлении электроснабжения в области задействована 131 бригада и 145 единиц техники.

В помощь пострадавшим от стихии районам юго-восточного региона подключились 28 аварийно-спасательных бригад из других областей Беларуси.

Председатель облисполкома также подчеркнул, что при сельских исполкомах начали формировать добровольческие бригады.

«Люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации и с готовностью приходят на помощь соседям, выполняя несложные работы по ремонту заборов, уборке упавших деревьев», — акцентировал он.

Добровольные дружины помогают в распиловке упавших деревьев, ремонте частных домовладений одиноко проживающим гражданам. И городские жители не остаются в стороне: некоторые выходят во дворы многоквартирных домов, чтобы освободить территорию от упавших при ураганном ветре веток и принесенного во время разгула стихии мусора.

Также продолжают работу профильные специализированные службы.