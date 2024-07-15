Добровольные бригады выходят на ликвидацию последствий природного ЧП в Гомельской области

Добровольные дружины помогают в распиловке упавших деревьев, ремонте частных домовладений одиноко проживающим гражданам. И городские жители не остаются в стороне: некоторые выходят во дворы многоквартирных домов, чтобы освободить территорию от упавших при ураганном ветре веток и принесенного во время разгула стихии мусора.



Также продолжают работу профильные специализированные службы.