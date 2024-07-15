«Белэнерго»: ураган повредил линии всех классов напряжения, восстановление электроснабжения займет время

«Фактически всю прошлую неделю в результате сильных грозовых воздействий по разным регионам страны отключались линии электропередачи, некоторые с повреждением, но нам удавалось достаточно быстро восстановить электроснабжение. Однако вчера Гомельская область, в частности Мозырский энергетический узел, и часть Могилевской области подверглись достаточно сильному ураганному ветру. В результате были повреждены линии всех классов напряжения (от 0,4 кВ до 330 кВ) с повреждением опорных конструкций, обрывом проводов, массовым падением деревьев на линии электропередачи. На текущий момент обесточены около 1 тыс. населенных пунктов. Среди самых крупных — Мозырь, Наровля, Брагин, были обесточены Костюковичи. На данный момент удалось восстановить электроснабжение районного центра Краснополье», — сказал Юрий Шмаков.



Самая сложная обстановка — в Мозырском энергоузле. «Там на текущий момент трудится более 200 бригад со всей страны и свыше 240 единиц различной техники, в том числе с высокой проходимостью, потому что заболоченная местность. Активно помогают лесохозяйственные объединения, МЧС. Чтобы обеспечить электроснабжение важнейших потребителей, важных для обеспечения жизнедеятельности населения (это водозаборы, канализационные, насосные станции, больницы), мы подтянули туда 32 передвижные дизель-генераторные установки, еще 20 подключаются совместно со службами МЧС. Со всех регионов доставляем дизель-генераторные установки для обеспечения временного электроснабжения», — отметил заместитель гендиректора.



«Энергетики понимают свою ответственность и свои задачи, знают, что необходимо делать. Нужно только время. Обращаюсь к жителям Мозыря и других населенных пунктов: мы делаем все, чтобы возобновить подачу электроэнергии в каждый дом», — резюмировал Юрий Шмаков.