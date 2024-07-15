Пашаев получил ранение в зоне военной операции

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который защищал актера Михаила Ефремова в деле о ДТП, был ранен из-за атаки дрона-камикадзе в зоне боевых действий на Украине. Об этом Пашаев сообщил в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Получил множественные повреждения, ожоги, но остался жив, при условии, что автомобиль сгорел дотла», — написал Пашаев.
Он рассказал, как в ночь на 13 июля машину, в которой они ехали с сослуживцем, в районе Марьинки догнал дрон. В результате Пашаев получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и грудного отдела позвоночника. В документе также упоминаются «ретроградная амнезия» и «синкопальные эпизоды».
Его боевой товарищ также получил множество телесных повреждений, но остался жив, добавил бывший адвокат.
Пашаев служит в 95-м стрелковом полку вместе с мужем блогера Елены Блиновской Алексеем.
30 апреля бывший адвокат также получил ранение в зоне боевых действий из-за удара дрона-камикадзе. Он долгое время ждал госпитализации, его не могли эвакуировать из-за обстрелов. Жена экс-защитника позднее сообщила о контузии мужа и отметила, что жизненно важные органы не повреждены.
В 2020 году Пашаев защищал в суде интересы Ефремова в деле о ДТП. На суде адвокат заявлял, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение защитника, его лишили лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.