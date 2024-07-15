Пашаев получил ранение в зоне военной операции

В 2020 году Пашаев защищал в суде интересы Ефремова в деле о ДТП. На суде адвокат заявлял, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака», а также что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами. В Минюсте сочли недопустимыми высказывания и поведение защитника, его лишили лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус, но спустя пять дней у него вновь отозвали лицензию.