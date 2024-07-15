Военный суд начал слушать дело о подготовке теракта в Шереметьево

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, признал вину и полностью раскаялся только Ковылков. Дарий признал вину частично.
«Суд приступил к слушанию уголовного дела по существу в отношении Ильи Ковылкова, полностью признавшего вину и раскаявшегося в содеянном, и признавшего вину частично Михаила Дария», — сказала агентству представитель суда.
Изначально в отношении Дария было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности с использованием интернета). Ему вменялось в вину два эпизода преступной деятельности. В окончательной редакции обоим фигурантам вменили подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5) и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ).
По данным следствия, мужчины планировали взорвать около 7 топливных цистерн на центральной заправочной станции в московском аэропорту Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране. Закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства занимался повар из компьютерного клуба в Самаре Илья Ковылков, а ранее судимый житель Подмосковья Михаил Дарий занимался подготовкой будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах телеграм-каналов, просил присылать ему фотографии и обещал за это денежное вознаграждение. Дарий окончил техникум по приборостроению и вел свой телеграм-канал, уточнили в суде.
По словам специалиста-взрывотехника Сергея Точилина, которого 15 июля допросили в суде, из найденных 2 кг взрывчатки у фигурантов дела можно было собрать самодельное взрывное устройство весом в 200 граммов в тротиловом эквиваленте. «Следствие считает, что теракт мог бы привести к большому количеству жертв», — резюмировали в суде. Обвинение в суде поддерживает Генеральная прокуратура РФ. Следующее заседание запланировано на 16 июля.