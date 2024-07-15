Военный суд начал слушать дело о подготовке теракта в Шереметьево

По данным следствия, мужчины планировали взорвать около 7 топливных цистерн на центральной заправочной станции в московском аэропорту Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране. Закупкой компонентов для самодельного взрывного устройства занимался повар из компьютерного клуба в Самаре Илья Ковылков, а ранее судимый житель Подмосковья Михаил Дарий занимался подготовкой будущих участников диверсий в запрещенных в РФ чатах телеграм-каналов, просил присылать ему фотографии и обещал за это денежное вознаграждение. Дарий окончил техникум по приборостроению и вел свой телеграм-канал, уточнили в суде.