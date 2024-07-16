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Алаудинов: показанный «Азовом» расстрел бойца РФ нарушает Женевские конвенции

ТАСС, 15 июля. Расстрел военного РФ, видео которого выложил запрещенный «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), является нарушением Женевских конвенций, но другого от азовцев никто и не ожидал. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: РИА "Новости"

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как “Азов”, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал он.

Алаудинов напомнил, что оставшиеся в РФ азовцы «сели и надолго».

Националистический батальон «Азов» был сформирован в 2014 году из ультраправых экстремистов. На счету у боевиков подразделения огромное множество убийств, пыток, издевательств в отношении мирного населения Донбасса. По решению Верховного суда России 2 августа 2022 года организация признана террористической.