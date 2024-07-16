Алаудинов: показанный «Азовом» расстрел бойца РФ нарушает Женевские конвенции

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как “Азов”, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал он.
Алаудинов напомнил, что оставшиеся в РФ азовцы «сели и надолго».
Националистический батальон «Азов» был сформирован в 2014 году из ультраправых экстремистов. На счету у боевиков подразделения огромное множество убийств, пыток, издевательств в отношении мирного населения Донбасса. По решению Верховного суда России 2 августа 2022 года организация признана террористической.