В США назвали имя найденного мертвым в Киеве военного атташе

«Сотрудников посольства в Киеве слишком мало, и люди, которые там находятся, не могут выбраться за пределы города, чтобы даже поговорить с людьми, которые находятся ближе, но не на передовой, о том, как на самом деле обстоят дела», — объяснял сенатор Джим Риш.