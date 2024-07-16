Обвиняемого в хищениях из Росгвардии взяли по делу о взятках во ФСИН

А уже в ночь на 4 июля в Уфе к бизнесмену пришли с обыском оперативники ФСБ. После этого он был этапирован в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). По предварительным данным, речь идет о перечислении на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тыс. руб. и 30 тыс. руб., которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. Стоит отметить, что за это, согласно УК, Игорю Шальнову грозит от 7 до 12 лет строгого режима со штрафом, кратным 60 размерам взятки. Между тем сам предприниматель, по словам людей из его окружения, вину категорически отрицает. Знакомые утверждают, что он знал женщину много лет, а деньги ей перечислил без каких-либо условий, чтобы помочь в организации лечения ее больной матери. Собеседники «Ъ» полагают, что сотрудникам спецслужбы удалось уговорить пойти на сотрудничество представительницу УФСИН, но потом при очной ставке она якобы разрыдалась, попросив прощения у Игоря Шальнова.