В Приморье задержали еще шесть участников преступной группы «Трифоновские»

Напомним, СК России по Приморью предъявлены обвинения Александру Ясину. Он обвиняется в руководстве организованным преступным сообществом, занимавшимся мошенничеством и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. С 2004 года члены организованной преступной группы использовали юридические лица ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест» для коммерческой аренды во Владивостоке. Арендованные площади на улицах Спортивной и Фадеева, официально предназначенные для отдыха и развлечений, были незаконно переоборудованы под торговые и другие коммерческие цели. Для маскировки нелегальной деятельности, земли эти были взяты в аренду через обман, на них возведены торговые центры «Грант» и «Союз» без соответствующих разрешений. Эти самовольные постройки с 2004 по 2022 год принесли участникам группы доход более 1,6 млрд рублей.