В Приморье задержали еще шесть участников преступной группы «Трифоновские»

В рамках расследования были задержаны Михаил Тарана, Игорь Пермин, Виталий Бородин, Сергей Захаров, Тимур Моторов и Евгений Дира. Их подозревают в участии в деятельности преступного сообщества, которым руководил Александр Ясин, а также в мошенничестве и легализации капиталов, незаконно приобретенных другими лицами.
Судом было принято решение о заключении всех вышеуказанных лиц под стражу. Следственные действия продолжаются, и СКР призывает всех потерпевших от действий данных лиц обращаться в органы с заявлениями о преступлениях. Уголовное дело сопровождается оперативной поддержкой УФСБ России по Приморскому краю.
Против владельцев Спортивного рынка во Владивостоке возбудили новое дело на 1,6 млрд.
Участникам группировки предъявлен миллиардный иск.
Напомним, СК России по Приморью предъявлены обвинения Александру Ясину. Он обвиняется в руководстве организованным преступным сообществом, занимавшимся мошенничеством и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. С 2004 года члены организованной преступной группы использовали юридические лица ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест» для коммерческой аренды во Владивостоке. Арендованные площади на улицах Спортивной и Фадеева, официально предназначенные для отдыха и развлечений, были незаконно переоборудованы под торговые и другие коммерческие цели. Для маскировки нелегальной деятельности, земли эти были взяты в аренду через обман, на них возведены торговые центры «Грант» и «Союз» без соответствующих разрешений. Эти самовольные постройки с 2004 по 2022 год принесли участникам группы доход более 1,6 млрд рублей.