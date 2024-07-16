Голубев: ПВО уничтожила четыре БПЛА на севере Ростовской области

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.
«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал Голубев в Telegram.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода, расположенного в Курской области.
Также стало известно, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над территорией Воронежской области.