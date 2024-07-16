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Голубев: ПВО уничтожила четыре БПЛА на севере Ростовской области

Российские военные ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал глава региона Василий Голубев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено четыре БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал Голубев в Telegram.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию завода, расположенного в Курской области.

Также стало известно, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины над территорией Воронежской области.