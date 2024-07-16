Экипажи «Солнцепеков» выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного

«Расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы», — сообщили в МО.
Уточняется, что огонь по противнику ведётся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, после выполнения боевой задачи расчеты проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки.
«Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку», — добавили в оборонном ведомстве.