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Экипажи «Солнцепеков» выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем “Солнцепек” ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы», — сообщили в МО.

Уточняется, что огонь по противнику ведётся термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, после выполнения боевой задачи расчеты проводят смену боевых позиций и перезаряжают установки.

«Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Новороссийских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку», — добавили в оборонном ведомстве.