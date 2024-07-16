Экипажи «Солнцепеков» выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Новороссийских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой к северу от Вербового в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.