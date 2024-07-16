Рейсовый автобус улетел в кювет с пассажирами в Артеме

Установлено, что водитель ехал по маршруту № 101 «Угольная — Артём». Водитель выдвинул сразу несколько версий произошедшего. Одна из них — сломанные тормоза. Отметим, что ни один человек, находящийся в салоне, не пострадал. Они вышли из автобуса и пошли к остановке, чтобы уехать на другом общественном транспорте.