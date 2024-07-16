Рейсовый автобус улетел в кювет с пассажирами в Артеме

Водитель автобуса ПАЗ-3204 устроил ДТП в районе улицы 1-я Рабочая, 93, в Артеме. Он перевозил 10 пассажиров, когда съехал в кювет, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Установлено, что водитель ехал по маршруту № 101 «Угольная — Артём». Водитель выдвинул сразу несколько версий произошедшего. Одна из них — сломанные тормоза. Отметим, что ни один человек, находящийся в салоне, не пострадал. Они вышли из автобуса и пошли к остановке, чтобы уехать на другом общественном транспорте.
Прокуратура проведет проверку, а также оценит исполнение требований законодательства при перевозке пассажиров.
Ранее «КП» писала о ДТП с детским автобусом, в нем находились люди.