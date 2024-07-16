В Пермском крае 16 июля простятся с Сергеем Лыжиным, погибшим в бою на СВО

Прощание с Сергеем Лыжиным, погибшим во время ожесточённых боёв на СВО, пройдёт в Лысьве Пермского края 16 июля, рассказали в местной администрации. Власти Лысьвы приносят соболезнования родным и близким погибшего. В соцсетях к ним присоединяются многие местные жители.
«Помним твое искромётное чувство юмора, математический дар и вечное стремление к свободе, особенно в юности. Вроде совсем недавно виделись, а вот ты уже и наш герой и наш защитник!» — пишут одноклассники Cергея Лыжина.
Всех, кто хочет проводить бойца в последний путь, просят прийти в Собор Троицы Живоначальной на улице Революции, 2а. Начало траурного мероприятия запланировано на 11:30.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Верещагинском округе похоронили погибшего на СВО Алексея Шилова. У него остались четверо детей.