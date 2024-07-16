Экипажи Су-34 поразили пункт дислокации ВСУ

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Запад”. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ — 500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
«Получили боевую задачу, выполнили необходимые расчёты, приняли авиационную технику, авиационное вооружение, вырулили, набрали необходимую высоту, вышли в район цели, выполнили уничтожение. Вернулись на аэродром вылета. Готовы к выполнению следующей боевой задачи», — цитируется в сообщении лётчик Су-34 Михаил.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов ВСУ в зоне спецоперации.
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.