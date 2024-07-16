Экипажи Су-34 поразили пункт дислокации ВСУ

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Запад”. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ — 500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.